В каких областях украины ноходится полесье?
География
В каких областях украины ноходится полесье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полесье - историко-культурная и физико-географическая область, расположенная на территории Полесской низменности. Полестье находится на территории четырех государств: Беларуси, Украины, Польши и России.
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