Эссе: Что повлекла за собой отмена крепостного права,а что нужно еще государству?

Гость: Гость:

ЧТО ПОВЛЕКАЛО ЗА СОБОЙ ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА А ЧТО НУЖНО ЕЩЁ ГОСУДАРСТВУ? ОТМЕНА КРЕПОСНОГО ПРАВА ПРИВЕЛА К СВОБОДНОМУ МИРУ К ТОМУ ЧТО ЛЮДИ МОГЛИ ЗАВОДИТЬ СВОИ СЕМЬИ И РОЖАТЬ ДЕТЕЙ.