Дан целочисленный массив из 30 элементов, которые могут принимать значения от 0 до 100 – баллы, полученные на ЕГЭ. Напишите программу, которая подсчитывает и выводит средний балл учащихся, сдавших экзамен (получивших оценку бол...

Информатика

Дан целочисленный массив из 30 элементов, которые могут принимать значения от 0 до 100 – баллы, полученные на ЕГЭ. Напишите программу, которая подсчитывает и выводит средний балл учащихся, сдавших экзамен (получивших оценку более 20). числа вводятся рандомно (не с клавиатуры)

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