Дан целочисленный массив из 30 элементов, которые могут принимать значения от 0 до 100 – баллы, полученные на ЕГЭ. Напишите программу, которая подсчитывает и выводит средний балл учащихся, сдавших экзамен (получивших оценку бол...
Информатика
Дан целочисленный массив из 30 элементов, которые могут принимать значения от 0 до 100 – баллы, полученные на ЕГЭ. Напишите программу, которая подсчитывает и выводит средний балл учащихся, сдавших экзамен (получивших оценку более 20). числа вводятся рандомно (не с клавиатуры)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const int N=30 //длина массива int n = 0 // счетчик сдавших int total=0 //счетчик баллов у сдавших for (int i=0; i<N;i++) if (Arr[i]>20) { n++; total=total+Arr[i]; } if (n=0) return 0; int res = total/n; return res;
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