Представь что твоя подруга победила в олимпиаде по русскому языку запиши текст 6-7 предложений. Заранее спасибо!
Русский язык
Представь что твоя подруга победила в олимпиаде по русскому языку запиши текст 6-7 предложений. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя подруга (и имя твоей подруги) победила в олимпиаде по русскому языку. Я очень рада за неё. Я тоже хочу победить. Как она. Ну как победить в олимпиаде.Нужно у неё спросить .
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