Реши задачу: 4 часть школьных летних каникул Миша провел в летнем лагере остальное время на даче сколько дней Миша отдыхал на даче
Математика
Реши задачу: 4 часть школьных летних каникул Миша провел в летнем лагере остальное время на даче сколько дней Миша отдыхал на даче
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летние каникулы длятся 3 месяца. В июне 30 дней,в июле 31 день,в августе 31 день. Нам нужно сложить эти дни 1)(30+31+31=92) 2)(92 :4=23) Ответ:23 дня
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