Реши задачу: 4 часть школьных летних каникул Миша провел в летнем лагере остальное время на даче сколько дней Миша отдыхал на даче

Математика

Реши задачу: 4 часть школьных летних каникул Миша провел в летнем лагере остальное время на даче сколько дней Миша отдыхал на даче

Автор: Гость