Какое время понадобилось бы для подъема слона на четвёртый этаж с помощью двигателя мощностью 100 Вт (такую мощьность имеет моторчик кофемолки)? Масса слона 4 т, расстояние между этажами 3 м.

Гость: Гость:

На первый этаж слона поднимать не будем (он уже там), значит поднимаем сначала на 2-й, потом на 3-й и, наконец на 4-й. Значит общая высота: h = 3*3=9 м Работа по подъему слона: A = m*g*h = 4 000*10*9 = 360 000 Дж Мощность вычисляется по формуле: N = A / t Время: t = A / N = 360 000 / 100 = 3 600 c или 1 час. (Обидно, блин... Целый час поднимали слона, а оказывается, что в кофемолку он не помещается... ) :((