Банк начисляет на депозитный вклад 8% годовых. Сколько денег будет на счету у клиента через год, если он сделал банковский вклад в размере 12000 рублей?

Математика

Банк начисляет на депозитный вклад 8% годовых. Сколько денег будет на счету у клиента через год, если он сделал банковский вклад в размере 12000 рублей?

Автор: Гость