Банк начисляет на депозитный вклад 8% годовых. Сколько денег будет на счету у клиента через год, если он сделал банковский вклад в размере 12000 рублей?

Математика
Банк начисляет на депозитный вклад 8% годовых. Сколько денег будет на счету у клиента через год, если он сделал банковский вклад в размере 12000 рублей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12000÷100×8=960 рублей начислят за год 12000+960=12960 рублей будет через год
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