Баранов 5 класс 1часть упражнение 235

Русский язык
Баранов 5 класс 1часть упражнение 235
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот вроде должно быть правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Кто ответит тому 14 баллов Морфологический разбор причастий. Вот предложение и в нем надо найти причастия,и разобрать Вот предложение . Все ...
Ответить
Математика
Одна сторона прямоугольника ровна 7 см а другая на 4 см больше .Чему ровна сторона квадрата периметре которого равен периметру этого прямоугольника ?
Ответить
Русский язык
Как пишетмя не с наречиями: пел (не) громко, далеко(не) ласково,(не)правильно, крайне(не)принужденно ,(не) справидливо,ни когда(не) поздно
Ответить
Математика
Помогите пжпжпжмпжпжпжпжпжпжпжпжппж
Ответить
Химия
раскройте коэффициенты в схемах реакций а)H2+N2>NH3
Ответить