Кто ответит тому 14 баллов Морфологический разбор причастий. Вот предложение и в нем надо найти причастия,и разобрать Вот предложение . Все поезда, идувшие в футбольную столицу , заполнены болейщиками

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Кто ответит тому 14 баллов Морфологический разбор причастий. Вот предложение и в нем надо найти причастия,и разобрать Вот предложение . Все поезда, идувшие в футбольную столицу , заполнены болейщиками

Автор: Гость