Тело бросили под углом 45 градусов.Чему будет равно отношение скоростей в момент б??осания и в высшей точки траектории движения тела?

Физика
Тело бросили под углом 45 градусов.Чему будет равно отношение скоростей в момент б??осания и в высшей точки траектории движения тела?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В высшей точке траектории полета перемещения вдоль оси ОY отсутствует, поэтому скорость тела направлена ГОРИЗОНТАЛЬНО: Vвысш=Vo*cos 45 = √2*Vo/2 В момент бросания кроме горизонтальной составляющей будет и вертикальная: Vx = Vo*cos 45° Vy = Vo*sin 45° Тогда по теореме Пифагора √(Vx²+Vy²)=Vo Отношение скоростей: Vброс / Vвысш = 2·Vo / (√2*Vo) = 2/√2 =  √2
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