Бармен положил в тефтели ломоть торта,свёклу,щавель,творог,сёмгу.блюдо завязал бантом и выбросил в мусоропровод. поставить ударения

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Бармен положил в тефтели ломоть торта,свёклу,щавель,творог,сёмгу.блюдо завязал бантом и выбросил в мусоропровод. поставить ударения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БАрмен положИл в тефтЕли ломОть тОрта, свЁклу, щавЕль, творОг, сЁмгу. блЮдо завязАл бантОм и вЫбросил в мусоропровОд
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