Бармен положил в тефтели ломоть торта,свёклу,щавель,творог,сёмгу.блюдо завязал бантом и выбросил в мусоропровод. поставить ударения

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Бармен положил в тефтели ломоть торта,свёклу,щавель,творог,сёмгу.блюдо завязал бантом и выбросил в мусоропровод. поставить ударения

Автор: Гость