Баржа прошла по течению реки 84 км и, повернув обратно,прошла ещё 66 км, затратив на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость баржи,если скорость течения реки равна 5 км/ч.

Алгебра
Баржа прошла по течению реки 84 км и, повернув обратно,прошла ещё 66 км, затратив на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость баржи,если скорость течения реки равна 5 км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - собственная скорость баржи. 84/(x+5)+66/(x-5)=10 84x-420+66x+330=10x²-250 10x²-150x-160=0   I÷10 x²-15x-16=0  D=289 x₁=16   x₂=-1  x₂∉ Ответ: собственная скорость баржи 16 км/ч.
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