Баржа прошла по течению реки 84 км и, повернув обратно,прошла ещё 66 км, затратив на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость баржи,если скорость течения реки равна 5 км/ч.

Алгебра

Баржа прошла по течению реки 84 км и, повернув обратно,прошла ещё 66 км, затратив на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость баржи,если скорость течения реки равна 5 км/ч.

Автор: Гость