Бассейн заполняется через две трубы за 3 целых 1/3 часа. Если открыть одну первую тр??бу, то бассейн наполниться за 6 часов. За сколько времени бассейн наполниться через 1/2 трубу?

Математика

Бассейн заполняется через две трубы за 3 целых 1/3 часа. Если открыть одну первую тр??бу, то бассейн наполниться за 6 часов. За сколько времени бассейн наполниться через 1/2 трубу?

Автор: Гость