Бассейн заполняется через две трубы за 3 целых 1/3 часа. Если открыть одну первую тр??бу, то бассейн наполниться за 6 часов. За сколько времени бассейн наполниться через 1/2 трубу?
Математика
Бассейн заполняется через две трубы за 3 целых 1/3 часа. Если открыть одну первую тр??бу, то бассейн наполниться за 6 часов. За сколько времени бассейн наполниться через 1/2 трубу?
Ответ(ы):
Гость:
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