Бассейн длинной 15 метров.шириеа бассейна 5 метров,глубина 2 метра.Найти сколько плиток уйдёт на стенку бассейна и на пол бассейна?Размер плитки 1 дм одной стороны

Математика

Бассейн длинной 15 метров.шириеа бассейна 5 метров,глубина 2 метра.Найти сколько плиток уйдёт на стенку бассейна и на пол бассейна?Размер плитки 1 дм одной стороны

Автор: Гость