Бассейн длинной 15 метров.шириеа бассейна 5 метров,глубина 2 метра.Найти сколько плиток уйдёт на стенку бассейна и на пол бассейна?Размер плитки 1 дм одной стороны
Математика
Бассейн длинной 15 метров.шириеа бассейна 5 метров,глубина 2 метра.Найти сколько плиток уйдёт на стенку бассейна и на пол бассейна?Размер плитки 1 дм одной стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 х 5 + 15 х 2 х 2 + 5 х 2 х 2 = 75 + 60 + 20 = 155 (м2) площадь стенок и пола бассейна, на которые будет положена плитка. 155 м2 = 15500 дм2 Ответ: на бассейн уйдёт 15500 плиток размером 1 дм2
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