Беле…ые деревья, варе…ый суп, вяза…ый платок, жаре…ая рыба, жаре…ые на сковород?? котлеты, в кадке моче…ые яблоки, моще…ая дорога, вымоще…ый путь, камнем моще…ая дорога, выточе…ый кинжал, точе…ый нож, пересоле…ый суп, соле…ые г...
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Беле…ые деревья, варе…ый суп, вяза…ый платок, жаре…ая рыба, жаре…ые на сковород?? котлеты, в кадке моче…ые яблоки, моще…ая дорога, вымоще…ый путь, камнем моще…ая дорога, выточе…ый кинжал, точе…ый нож, пересоле…ый суп, соле…ые грибы, в золе пече…ый картофель, пече…ый пирог, испече…ый торт. Составить 10 предложений!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беленые деревья испачкали мою обувь. Вареный суп вкуснее вареной капусты. Вязаный плоток был у моей бабушки. Печеный пирог приготовила моя тетя когда я приешл к ней в гости. Соленые грибы были прекрасной закуской. Камнем мощеная дорога хуже асфальтной. Дальше сам как то)))))
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