Беле…ые деревья, варе…ый суп, вяза…ый платок, жаре…ая рыба, жаре…ые на сковород?? котлеты, в кадке моче…ые яблоки, моще…ая дорога, вымоще…ый путь, камнем моще…ая дорога, выточе…ый кинжал, точе…ый нож, пересоле…ый суп, соле…ые г...

Гость: Гость:

Беленые деревья испачкали мою обувь. Вареный суп вкуснее вареной капусты. Вязаный плоток был у моей бабушки. Печеный пирог приготовила моя тетя когда я приешл к ней в гости. Соленые грибы были прекрасной закуской. Камнем мощеная дорога хуже асфальтной. Дальше сам как то)))))