Скорость велосипедиста 12 км/ч, а скорость мотоциклиста 30 км/ч. Они выехали из пункта А одновременно и поехали в одном направлении. Какую часть будет составлять расстояние, преодоленное велосипедистом за 2 часа, от расстояния,...

Математика

Скорость велосипедиста 12 км/ч, а скорость мотоциклиста 30 км/ч. Они выехали из пункта А одновременно и поехали в одном направлении. Какую часть будет составлять расстояние, преодоленное велосипедистом за 2 часа, от расстояния, преодоленного мотоциклистом за то же время? пожалуйстааа

Автор: Гость