Скорость велосипедиста 12 км/ч, а скорость мотоциклиста 30 км/ч. Они выехали из пункта А одновременно и поехали в одном направлении. Какую часть будет составлять расстояние, преодоленное велосипедистом за 2 часа, от расстояния,...
Математика
Скорость велосипедиста 12 км/ч, а скорость мотоциклиста 30 км/ч. Они выехали из пункта А одновременно и поехали в одном направлении. Какую часть будет составлять расстояние, преодоленное велосипедистом за 2 часа, от расстояния, преодоленного мотоциклистом за то же время? пожалуйстааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За два часа каждый проедет велосипедист 12*2 = 24 км. мотоциклист 30*2 = 60 км. 60/12 = 5 это часть за 1 час 2/5 части
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