РЕШИТЕ ПЛИЗЗ!!! 1)x(3x+2y)-(x+y)^2 при x=корень из 7 2)b(5b+8)-(b+4)^2 при b=корень из 7 БЫСТРЕЕ ПЛИ??З к/р Даю 15 баллов!!! ЗА ХОРОШИЙ ОТВЕТ!

Алгебра
РЕШИТЕ ПЛИЗЗ!!! 1)x(3x+2y)-(x+y)^2 при x=корень из 7 2)b(5b+8)-(b+4)^2 при b=корень из 7 БЫСТРЕЕ ПЛИ??З к/р Даю 15 баллов!!! ЗА ХОРОШИЙ ОТВЕТ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(3x+2y)-(x+y)^2=3x^2+2xy-x^2-2xy-y^2=2x^2-y^2 2*(√7)^2-y^2=2*7-y^2=14-y^2 b(5b+8)-(b+4)^2=5b^2+8b-b^2-8b-16=4b^2-16 4*(√7)^2-16=4*7-16=28-16=12
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