РЕШИТЕ ПЛИЗЗ!!! 1)x(3x+2y)-(x+y)^2 при x=корень из 7 2)b(5b+8)-(b+4)^2 при b=корень из 7 БЫСТРЕЕ ПЛИ??З к/р Даю 15 баллов!!! ЗА ХОРОШИЙ ОТВЕТ!

Алгебра

РЕШИТЕ ПЛИЗЗ!!! 1)x(3x+2y)-(x+y)^2 при x=корень из 7 2)b(5b+8)-(b+4)^2 при b=корень из 7 БЫСТРЕЕ ПЛИ??З к/р Даю 15 баллов!!! ЗА ХОРОШИЙ ОТВЕТ!

Автор: Гость