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Какое склонение слова льда?)
Русский язык
Какое склонение слова льда?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 склонение, слово ЛЁД ( мужской род, нулевое окончание )
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