Помогите пожалуйста, у кого есть книга история Дагестана 8 класс автор Магомедсал??мов по-моему?сфоткайте пож параграф 8 и пришлите мне, даю 36 баллов

История

Помогите пожалуйста, у кого есть книга история Дагестана 8 класс автор Магомедсал??мов по-моему?сфоткайте пож параграф 8 и пришлите мне, даю 36 баллов

Автор: Гость