Помогите пожалуйста, у кого есть книга история Дагестана 8 класс автор Магомедсал??мов по-моему?сфоткайте пож параграф 8 и пришлите мне, даю 36 баллов

История
Помогите пожалуйста, у кого есть книга история Дагестана 8 класс автор Магомедсал??мов по-моему?сфоткайте пож параграф 8 и пришлите мне, даю 36 баллов
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Не ври ты даешь 18баллов
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