Помогите пожалуйста! Сделайте морфологический разбор глагола:Уходит,сохранил,остаётся,отличались, Даю 58 балла

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Помогите пожалуйста! Сделайте морфологический разбор глагола:Уходит,сохранил,остаётся,отличались, Даю 58 балла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уйдешь - глагол, обозначает действие предмета Что сделаешь? Начальная форма- уйти Морфологические признаки:постоянные- совершенного вида                                           непостоянные- 1 спр., буд.вр., 2-е л.ед. ч.   В предложении является сказуемым.  СОХРАНИЛ Глагол (личная форма)Изъявительное наклонение, прошедшее время, единственное число, мужской род, переходный, совершенный вид  
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