Почему граждане должны защищать свое Отечество

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В Основном законе страны записано: "Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации" (статья 59 п. 1). Защита Отечества — одновременно и моральная и юридическая обязанность, она носит всеобщий характер: защищать Отечество должны все граждане. Более того, эта обязанность обращена также к объединениям граждан: общественным организациям, территориальным коллективам и т. п. Простыми словами каждый человек должен и обязан защитить себя, своих родных и близких людей. А все мы в целом составляем то самое Отечество, которое должны уметь защищать. Рано или поздно у каждого возникает любовь к Родине. Вначале это происходит неосознанно. Мы сами не замечаем, как подрастая мы привязываемся к друзьям, школе, улице, селу, городу. С годами меняетсяы взгляд на всё это. С друзьями мы видимсмя реже, но они для нас тем не менее по прежнему дороги. Школу мы давно покинули, но всегда ищем на ссайте одноклассники. ру тех с кем вместе шли по " тихим школьным этажам". Мы покинули свою улицу, дом, город ( село) . Но тем не менее мы всегда готовы поехать туда как к себе домой и окунуться в детство. Так рождаются патриоты своей страны. Ну разве можно всё это бросить на произвол судьбы?