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What time is it? 8:30
Английский язык
What time is it? 8:30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8.30 It is a half past eight
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