Зелёные листочки жёлтые середине стоит в лесу на одной ножке
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Зелёные листочки жёлтые середине стоит в лесу на одной ножке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит в лесу на одной ножке листочки зелены,желтые в середине..Как-то так..
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