Какое музыкальное произведение принесло шуберту первую известность

Музыка
Какое музыкальное произведение принесло шуберту первую известность
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Фагтазия и изображение ваврво вов ов ов ов ов о о о о
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