Сколько энергии выделится при полном сгорании сухих дров массой 3 кг и древесного угля массой 7 кг? Срочнооо

Физика

Сколько энергии выделится при полном сгорании сухих дров массой 3 кг и древесного угля массой 7 кг? Срочнооо

Автор: Гость