Сколько энергии выделится при полном сгорании сухих дров массой 3 кг и древесного угля массой 7 кг? Срочнооо

Физика
Сколько энергии выделится при полном сгорании сухих дров массой 3 кг и древесного угля массой 7 кг? Срочнооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=3 кг q1=1.2*10^7 Дж/кг m2=7 кг q2=2.7*10^7 Дж/кг Q1-?   Q2-? Q!-сгорание дров  Q1=3*1.2*10^7=3.6*10^7 Дж Q2-сгорание угля Q2=7*2.4*10^7=1.68*10^8 Дж
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