Every 4 years .... has got 29 days

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Every 4 years .... has got 29 days
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Автор: Гость
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Гость:
Каждые 4 года в феврале 29 дней Every 4 years febrary  has got 29 days
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