Белочка заготовила орехов в 2 раза больше ,чем грибов. Затем принесла ещё 8 грибов и стало поровну . Сколько заготовила белочка орехов?
Математика
Белочка заготовила орехов в 2 раза больше ,чем грибов. Затем принесла ещё 8 грибов и стало поровну . Сколько заготовила белочка орехов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*8=16(шт.)-орехов. 2) 16+16=32(шт.) Ответ:32 ореха заготовила белка.
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