Белочка заготовила орехов в 2 раза больше ,чем грибов. Затем принесла ещё 8 грибов и стало поровну . Сколько заготовила белочка орехов?

Математика

Белочка заготовила орехов в 2 раза больше ,чем грибов. Затем принесла ещё 8 грибов и стало поровну . Сколько заготовила белочка орехов?

Автор: Гость