График функции y=7-0,5x начертите пожалусто!!)))))))
Алгебра
График функции y=7-0,5x начертите пожалусто!!)))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берешь x = 1; 2 ; 3 и получаешь y = 6.5 ;6 ;5.5 и соединяешь , это же так просто
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