Решите пожалуйста 1)f(x)=sinx+x^2 И 2)f(x)=cos(x+2)
Математика
Решите пожалуйста 1)f(x)=sinx+x^2 И 2)f(x)=cos(x+2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F'(x)=cosx +2x f'(x)= -sin(x+2) на счет 2 не уверен
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