История 5класс. Почему в Китае применялись жестокие наказания по отношению к про??енившимся?

История
История 5класс. Почему в Китае применялись жестокие наказания по отношению к про??енившимся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щоб вони не повторювали злочинів і щоб ніхто не повторював
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