Площадь трапеции равняется 32см(квадратных), а ее высота равняется 8см. Найдите осн??вы трапеции, если одна из них на 4см меньше от второй.

Математика

Площадь трапеции равняется 32см(квадратных), а ее высота равняется 8см. Найдите осн??вы трапеции, если одна из них на 4см меньше от второй.

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