Площадь трапеции равняется 32см(квадратных), а ее высота равняется 8см. Найдите осн??вы трапеции, если одна из них на 4см меньше от второй.
Математика
Площадь трапеции равняется 32см(квадратных), а ее высота равняется 8см. Найдите осн??вы трапеции, если одна из них на 4см меньше от второй.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь трапеции - полусумма оснований на высоту, т.е 32=8(а+в)/2 а=в+4, тогда 8(в+4+в)/2=32 2в+4=8 в=2 см а=6 см
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