Пол в зале размером 23м на 12м нужно выложить квадратными плитками со стороной 21см.Сколько плиток понадобиться?
Алгебра
Пол в зале размером 23м на 12м нужно выложить квадратными плитками со стороной 21см.Сколько плиток понадобиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S зала=23*12=276м переводим в см: 276*100=27600 см делим 27600 на 21 выходит примерно 1314, 3 значит 1315 плиток нужно
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