Пол в зале размером 23м на 12м нужно выложить квадратными плитками со стороной 21см.Сколько плиток понадобиться?

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Пол в зале размером 23м на 12м нужно выложить квадратными плитками со стороной 21см.Сколько плиток понадобиться?

Автор: Гость