Известно, что средняя скорость теплохода 17 км/ч, а скорость течения реки 3 км/ч. Как??е расстояние между Красноярском и Костромой, если на дорогу туда и обратно теплоход затратил 34 часа?
Математика
Известно, что средняя скорость теплохода 17 км/ч, а скорость течения реки 3 км/ч. Как??е расстояние между Красноярском и Костромой, если на дорогу туда и обратно теплоход затратил 34 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+3=20(км/ч)-скорость по течению; 17-3=14(км/ч)-скорость против течения; Пусть расстояние между Красноярском и Костромой равно х. х/20 + х/14=34; (7х+10х)/140=34; 17х/140=34; 17х=140×34; х=140×2; х=280 Ответ:расстояние между Красноярском и Костромой 280 км.
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