Известно, что средняя скорость теплохода 17 км/ч, а скорость течения реки 3 км/ч. Как??е расстояние между Красноярском и Костромой, если на дорогу туда и обратно теплоход затратил 34 часа?

Математика

Известно, что средняя скорость теплохода 17 км/ч, а скорость течения реки 3 км/ч. Как??е расстояние между Красноярском и Костромой, если на дорогу туда и обратно теплоход затратил 34 часа?

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