Берёзовая роща занимает 5га . Сколько кв. м занимает берёзовая роща?
Математика
Берёзовая роща занимает 5га . Сколько кв. м занимает берёзовая роща?
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