Беспокойную сделать морфемный и словообразовательный разбор

Русский язык
Беспокойную сделать морфемный и словообразовательный разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Морфемный: бес - приставка, покой - корень, н - суффикс, ую - окончание. Словообразовательный: слово беспокойный произошло от слова покойный приставочный способом. Покойный + приставка БЕС = беспокойный.
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