Найдите первообразную функции y=sin(x/2)cos(х/2) если известно, что значение первообразной в точке х нулевое равно –14.

Алгебра
Найдите первообразную функции y=sin(x/2)cos(х/2) если известно, что значение первообразной в точке х нулевое равно –14.
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