Найдите первообразную функции y=sin(x/2)cos(х/2) если известно, что значение первообразной в точке х нулевое равно –14.

Алгебра

Найдите первообразную функции y=sin(x/2)cos(х/2) если известно, что значение первообразной в точке х нулевое равно –14.

Автор: Гость