Помагите пожалуйста даю 50 баллов срочно 2,4(х+2,5)-1,8-(х-2,5)=14,1
Математика
Помагите пожалуйста даю 50 баллов срочно 2,4(х+2,5)-1,8-(х-2,5)=14,1
Ответ(ы):
Гость:
2,4x+6-1,8-x+2,5=14,1 1,4x+6,7=14,1 1,4x=14,1-6,7 1,4x=7,4 x=5.2857142857
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