Что вставить ..................................................... умение человека самому критически оц??нивать свои действия, предвидеть их последствия и не оставаться равнодушным к нуждам другого человека.

Обществознание

Что вставить ..................................................... умение человека самому критически оц??нивать свои действия, предвидеть их последствия и не оставаться равнодушным к нуждам другого человека.

Автор: Гость