Что вставить ..................................................... умение человека самому критически оц??нивать свои действия, предвидеть их последствия и не оставаться равнодушным к нуждам другого человека.

Обществознание
Что вставить ..................................................... умение человека самому критически оц??нивать свои действия, предвидеть их последствия и не оставаться равнодушным к нуждам другого человека.
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Гость:
Ответственность - .............
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