Сочинение: Пушкин: первое знакомство. Срочно!!!! 27 Баллов
Литература
Сочинение: Пушкин: первое знакомство. Срочно!!!! 27 Баллов
Ответ(ы):
Гость:
Однажды я с бабушкой читала рассказы всех писателей и вдруг я услышала незнакомого писателя и спросила бабуля а это кто а это очень известный писатель Александр Сергеевич Пушкин вот так я узнала кто это!
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