Сочинение: Пушкин: первое знакомство. Срочно!!!! 27 Баллов

Литература
Сочинение: Пушкин: первое знакомство. Срочно!!!! 27 Баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Однажды я с бабушкой читала рассказы всех писателей и вдруг я услышала незнакомого писателя и спросила бабуля а это кто а это очень известный писатель Александр Сергеевич Пушкин вот так я узнала кто это!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что вставить ..................................................... умение человека самому критически оц??нивать свои действия, предвидеть их пос...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, если не можете решить оба то любое из этих заданий
Ответить
Алгебра
Вычислите
Ответить
Русский язык
Составить предложения имён существительный (корень, кнопка
Ответить
Другие предметы
Придумай и запиши верное утверждение с любым выделеным словом: монархия республи??а призедент демократия
Ответить