Полый алюминиевый куб с длиной ребра 10 см оказывает на стол давление 1.3 кПа. Какова толщина стенок куба???

Гость: Гость:

F=p*S , где p-давление, S-площадь соприкосновения со столом, а F в нашем случае - сила тяжести куба, т.е. F=mg (m-масса куба). Площадь соприкосновения со столом S равна площади основания куба, т.е. S=a^2. Тогда: m*g=p*a^2 кг Масса куба равна произведению плотности меди (=8900 кг/куб.м.) на объем куба (без полой части!), т.е.: Выразим объем куба: куб.м. Этот же объем V равен произведению площади поверхности куба на искомую толщину стенок d, т.е. V=6*a^2*d Отсюда d равно: мм Ответ: 2.4 мм