Полый алюминиевый куб с длиной ребра 10 см оказывает на стол давление 1.3 кПа. Какова толщина стенок куба???

Физика
Полый алюминиевый куб с длиной ребра 10 см оказывает на стол давление 1.3 кПа. Какова толщина стенок куба???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F=p*S            , где p-давление, S-площадь соприкосновения со столом, а F в нашем случае - сила тяжести куба, т.е. F=mg  (m-масса куба). Площадь соприкосновения со столом S равна площади основания куба, т.е. S=a^2. Тогда: m*g=p*a^2     кг   Масса куба равна произведению плотности меди (=8900 кг/куб.м.) на объем куба (без полой части!), т.е.:                   Выразим объем куба:     куб.м.   Этот же объем V равен произведению площади поверхности куба на искомую толщину стенок d, т.е. V=6*a^2*d Отсюда d равно:     мм Ответ: 2.4 мм
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