Бессоюзное сложное предложения это...?

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Бессоюзное сложное предложение — это сложное предложение, в котором простые предложенияобъединены в одно целое по смыслу и интонационно, без помощи союзов или союзных слов: [Привычка свыше нам дана]: [замена счастию она] (А. Пушкин).