Бетон состоит из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня. В составе изготовленного бетона имеются 1т 200кг цементаи песка.Какова масса изготовленного бетона? Решительно уравнением пж

Математика

Бетон состоит из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня. В составе изготовленного бетона имеются 1т 200кг цементаи песка.Какова масса изготовленного бетона? Решительно уравнением пж

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