Бетон состоит из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня. В составе изготовленного бетона имеются 1т 200кг цементаи песка.Какова масса изготовленного бетона? Решительно уравнением пж

Математика
Бетон состоит из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня. В составе изготовленного бетона имеются 1т 200кг цементаи песка.Какова масса изготовленного бетона? Решительно уравнением пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200кг : 3части = 400кг - цемента.(1часть) 400 * 2ч = 800кг песка. 400 * 4ч= 1600кг  400 + 800 + 1600 = 2800кг - масса бетона Вот как-то так!!!
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