Без величав... Волг..., у стар... пристан..., возле быстр.. речка.., из ближ.. деревня.., около нов.. школы, от высок.. горы, припев лучш.. песн.., отблеск серебрян.. луны,из-за дождлив.. погоды, с дан.. поры, по красив.. площа...

Русский язык

Без величав... Волг..., у стар... пристан..., возле быстр.. речка.., из ближ.. деревня.., около нов.. школы, от высок.. горы, припев лучш.. песн.., отблеск серебрян.. луны,из-за дождлив.. погоды, с дан.. поры, по красив.. площад.. .

Автор: Гость