Без величав... Волг..., у стар... пристан..., возле быстр.. речка.., из ближ.. деревня.., около нов.. школы, от высок.. горы, припев лучш.. песн.., отблеск серебрян.. луны,из-за дождлив.. погоды, с дан.. поры, по красив.. площа...

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Без величав... Волг..., у стар... пристан..., возле быстр.. речка.., из ближ.. деревня.., около нов.. школы, от высок.. горы, припев лучш.. песн.., отблеск серебрян.. луны,из-за дождлив.. погоды, с дан.. поры, по красив.. площад.. .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без величавой Волги, у старой пристани, возле быстрой речки, из ближней деревни, около новой школы, от высокой горы, припев лучшей песни
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