Помогите пожалуйста очень срочно надо сегодня!!!!!!!
Математика
Помогите пожалуйста очень срочно надо сегодня!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грузовых 12+13=25 шт Легковых 20+15=35 шт всего 25+35=60 машин на первой 12+20=32 машины на второй 13+15=28 машин всего 32+28=60 машин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Информатика
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!! На доске написано 16 чисел [65, 95, 96, 91, 54, 60, 57, 89, 89, 98, 90, 54, 57, 86, 96, 80] (именно в т...
Английский язык
Литература
Ребят, помогите пожалуйста! Нам сказали что бы мы задали вопрос про Дядю Стёпу. 1970 год. Какие мне 5 вопросов задать про Дядю Стёпу скажите пожа...