Внешность, характер и поведение Харлампий диогенович в рассказе" тринадцатый под??иг геракла"

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В рассказе Фазиля Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» образ необыкновенного учителя, сеющего «разумное, доброе, вечное» . Это – Харлампий Диогенович – веселый человек, постоянно смешит своих учеников. Его шутки были добрыми, и дети не обижались на них. Харлампий Диогенович знал, что дети боялись, когда их высмеивают, поэтому, применяя методику «высмеивания» , он рассчитывал, что дети будут лучше учиться! Отчасти у него это получилось. Харлампий Диогенович, как утверждает сам рассказчик, не был «слабохарактерным» , как другие учителя. Это был справедливый человек, не потакал своим ученикам, но, безусловно, любил их. Его шутки были добрые, без сарказма: «это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного» .