Помогите пожалуйста!! Чему равен угол между биссектрисами смежных углов?
Математика
Помогите пожалуйста!! Чему равен угол между биссектрисами смежных углов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 градусов. смежные углы в сумме составляют 180 градусов. биссектрисы делят их пополам. значит угол между биссектрисами равен половине одного угла + половина второго = 180 :2=90
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