Билет на авиарейс москва париж стоит 7000 рублей при покупке билета на группу из 12 ч??ловек дается скидка :беспл.перелет одного человека из группы сколько рублей будет стоить полет в париж группе в 24 человека? Срочно помогите...

Математика

Билет на авиарейс москва париж стоит 7000 рублей при покупке билета на группу из 12 ч??ловек дается скидка :беспл.перелет одного человека из группы сколько рублей будет стоить полет в париж группе в 24 человека? Срочно помогите решить

Автор: Гость