Билет на авиарейс москва париж стоит 7000 рублей при покупке билета на группу из 12 ч??ловек дается скидка :беспл.перелет одного человека из группы сколько рублей будет стоить полет в париж группе в 24 человека? Срочно помогите...
Математика
Билет на авиарейс москва париж стоит 7000 рублей при покупке билета на группу из 12 ч??ловек дается скидка :беспл.перелет одного человека из группы сколько рублей будет стоить полет в париж группе в 24 человека? Срочно помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7000 * 24 - 7000 = 161000, т.к. 12 билетов покупается лишь однажды (тогда 13й летит бесплатно), а второй раз покупается 11 билетов
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