Биссектрисы углов∠A и ∠D Паролеллограма ABCD пересекаются в точке M ∈ BC Найти сторо??ы Паролеллограма если его P=36см

Геометрия
Биссектрисы углов∠A и ∠D Паролеллограма ABCD пересекаются в точке M ∈ BC Найти сторо??ы Паролеллограма если его P=36см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула P=2a + 2b проверка: подставляем, 7 * 2 + 11 * 2 = 36
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