Биссектрисы углов∠A и ∠D Паролеллограма ABCD пересекаются в точке M ∈ BC Найти сторо??ы Паролеллограма если его P=36см

Геометрия

Биссектрисы углов∠A и ∠D Паролеллограма ABCD пересекаются в точке M ∈ BC Найти сторо??ы Паролеллограма если его P=36см

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