Допишите сложносочинённые предложения с разделительными союзами ( и определите их значение): Какая-нибудь история непременно происходила. Или ... , или ... . Нет-нет и раздался живой звук: то ли ... , то ли ... . Какая-то он...

Гость: Гость:

1. Какая-нибудь история непременно происходила. Или выведет его под руки из зала полиция или вытолкнут свои же друзья. (Взаимоисключение) 2.Нет-нет и раздастся живой звук: то ли дверь заскрепит, то ли пол ( Неразличие) 3. Какая-то она была невезучая. То на автобус опоздает, то лифт перед ней сломается. (Чередование) 4. Что-то у них с поездкой не получалось. Не то по обстоятельствам, не то желания не было. ( Предположение)