Помогите решить тест 7 класс. Кишечнополостные. Тест по теме «Тип Кишечнополостн??е». Вариант 2. В каждом задании выберите один верный ответ из четырех предложенных. А1. С помощью чего гидра прикрепляется к растениям и камня...

Биология

Помогите решить тест 7 класс. Кишечнополостные. Тест по теме «Тип Кишечнополостн??е». Вариант 2. В каждом задании выберите один верный ответ из четырех предложенных. А1. С помощью чего гидра прикрепляется к растениям и камням? 1)с помощью подошвы; 2)с помощью ложноножки; 3)с помощью жгутика; 4)с помощью мезоглеи. А2. Какие клетки входят в состав энтодермы? 1)стрекательные; 2)нервные; 3)промежуточные; 4)железистые. А3. Какие клетки способны образовывать ложноножки? 1)железистые; 2)пищеварительно-мускульные; 3)эпителиально-мускульные; 4)нервные. А4. Какой процесс характерен для гидры? 1)акклиматизация; 2)спячка; 3)регенерация; 4)оцепенение. А5.Для кишечнополостных животных характерна 1)асимметрия ; 2)лучевая симметрия; 3)двусторонняя симметрия; 4)центральная симметрия А6.Клетки внутреннего слоя гидры осуществляют 1)половое размножение;2)захват добычи;3)переваривание пищи;4)перемещение в пространстве. А7. Пресноводный полип гидра осуществляет обездвиживание добычи с помощью 1)стрекательных клеток; 2)чувствительных клеток; 3)энтодермы; 4)подошвы. Б1. Верны ли следующие утверждения? А. Кишечнополостные размножаются только половым способом. Б. Среди кишечнополостных встречаются как свободноживущие организмы, так и животные, ведущие прикрепленный образ жизни. 1)Верно только А; 2) верно только Б; 3)верны оба суждения; 4)неверны оба суждения. Б2. Установите последовательность этапов жизненного цикла гидры, начиная со взрослого животного. 1)Молодая гидра выходит из оболочек яйца; 2)Сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. 3)Взрослое животное продуцирует гаметы; 4)Из зиготы развивается яйцо. С1. Какие клетки, характерные для эктодермы, содержаться в теле гидры в наибольшем количестве?___________________________________________ С2. Какие клетки у гидры служат средством нападения или защиты?_____________________ С3. Что такое почкование гидры?___________________________________

Автор: Гость